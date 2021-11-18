Поклонникам редко удается узнать подробности о семье звезды Аншлага

Поклонникам редко удается узнать подробности о семье звезды "Аншлага"Регина Дубовицкая определилась с призванием уже в девятом классе. Именно тогда будущая звезда "Аншлага" решила, что будет учиться на журфаке. Поэтому после школы Регина Игоревна пошла работать на радио, чтобы получить опыт для поступления. Эту работу Дубовицкая всерьез полюбила, а от получения журналистского образования отказалась и выучилась в институте иностранных языков.Со своим единственным супругом, доктором физико-математических наук Юрием Айвазяном, телеведущая встретилась еще в молодости. Пара познакомилась в поезде, когда Регина Игоревна ехала к бабушке в Сухум, и больше не расставалась. Возлюбленные поженились, Айвазян получил квартиру в Подмосковье и перевез туда супругу, а в 1966 году в семье родилась дочка Илона.Напор и целеустремленность Дубовицкой помогли ей получить работу на Всесоюзном радио всего одним звонком в отдел кадров. Будущая звезда "Аншлага" стала работать в редакции отдела сатиры и юмора, где и познакомилась со многими известными на сегодняшний день артистами и юмористами. А в конце 80-х годов Регина Игоревна перешла на телевидение и придумала "Аншлаг". Однако в 2007 году в жизни телеведущей случилось событие, которое едва не лишило ее жизни.В Черногории звезда угодила в автомобильную аварию вместе с Еленой Воробей – их такси врезалось в ограждение. Дубовицкую, потерявшую сознание, едва удалось вызволить из горящей машины и доставить в больницу. Звезда получила много травм, но, несмотря на прогнозы врачей, смогла встать на ноги и вернуться к обычной жизни.Последние годы общественность нередко обсуждает здоровье Регины Игоревны. В прошлом году экстрасенс Галина Янко заявила, что артистку . А спустя несколько месяцев поклонники заговорили о подозрительных новообразованиях на руках звезды. Несмотря на это, Дубовицкая утверждает, что чувствует себя прекрасно. 31 декабря телеведущей исполнится 73 года. По ее словам, она совершенно не чувствует свой возраст.Рядом со звездой "Аншлага" по-прежнему остаются ее родные люди: любимый муж Юрий, дочь Илона и внучка, названная в честь знаменитой бабушки. Наследницы Дубовицкой – не публичные персоны. Илона занимается прикладной математикой и запрещает маме рассказывать о ее жизни на публику. А ее дочь, 23-летняя Регина Лукашина, закончила медицинский институт имени Сеченова. Девушка унаследовала любовь бабушки к семейству кошачьих и хорошей литературы, однако отказалась от имени прославленной родственницы. С некоторых пор внучка Дубовицкой представляется всем как Ника.Регина Игоревна души не чает во внучке и даже привыкла к ее новому имени. Знаменитая бабушка нередко балует Нику дорогими подарками. К тому же, родственники часто навещают звезду "Аншлага" и ее супруга в их загородном доме в Подмосковье.