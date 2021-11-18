После многолетнего конфликта с известным бывшим мужем Елена Соколова покинула Москву

После многолетнего конфликта с известным бывшим мужем Елена Соколова покинула МосквуИосиф Пригожин встретил Елену Соколову (Соколова – девичья фамилия Елены) на одном из концертов в конце 80-х годов. Продюсер мгновенно влюбился в девушку и сделал ей предложение практически сразу после знакомства.Если для Елены, которая была старше возлюбленного на четыре года, этот брак оказался не первым, то для него возлюбленная стала не только первой женой и женщиной.Пока Соколова занималась детьми и бытом, Пригожин был кормильцем в семье.В 1989 году у супругов появился первый ребенок Дмитрий, а спустя восемь лет на свет появилась дочка Даная. Однако проблемы в семье начались еще до ее рождения.Брак начал разваливаться, когда супруги узнали о серьезных проблемах со слухом и зрением у сына, который в свои три года так и не начал говорить. Так Соколова и Пригожин начали превращаться во врагов – они винили в болезни сына друг друга. Позже продюсер признавался, что упреки со стороны жены спровоцировали его желание завести ребенка на стороне.Иосиф закрутил роман с музыкальным менеджером Лейлой Фаттаховой – в 1999 она родила ему дочь Елизавету. Тогда Данае, рожденной в браке с Соколовой, было уже два года. Но жена продюсера узнала о его связи только в начале нулевых. Супруги решили разойтись, но какое-то время еще прожили вместе. Окончательно уйти из семьи Пригожин решился, когда в его жизни появилась Валерия.Мужчина ушел из дома под предлогом, что ему нужно собраться с мыслями, и больше не вернулся. В 2004 году продюсер развелся с первой женой, которая обвиняла в случившемся Валерию. Иосиф утверждал, что супруга стала плохо выглядеть и интересовалась только домашними заботами, а Елена заявляла, что муж запрещал ей заниматься чем-то кроме дома.После развода Соколовой достались три квартиры, земельный участок и деньги, которыми Пригожины регулярно снабжал и ее, и детей. Так экс-супруга продюсера продолжала сидеть дома, а в 2013 году вышла замуж за Дмитрия Шлапака, который моложе ее на 20 лет. Именно из-за него ее отношения с бывшим испортились окончательно.Иосиф, и без того считавший нового мужа экс-супруги альфонсом, разочаровался еще больше, когда та заложила две квартиры, чтобы помочь избраннику с бизнесом. Пригожин попытался помочь вернуть имущество, но из этого ничего не вышло. Так конфликт бывших разгорелся с большей силой. К тому же, к нему присоединились дети. Иосиф не понимал, как его наследники могли подписать бумаги и участвовать в такой глупой авантюре. Его дочь Даная обвиняла отца в алчности, заступаясь за маму. А сын Дмитрий и вовсе оборвал все связи с папой.Сейчас о судьбе Соколовой мало что известно. Скорее всего, женщина живет в Ставрополе, где родился ее новый муж. Елена продала последнюю, самую дорогую квартиру, и купила наследникам два скромных жилища в Москве. Даная наладила отношения с отцом в прошлом году и встала на его сторону. Девушка извинилась за все нелицеприятные слова, сказанные в его сторону. Однако теперь родня по линии матери считает наследницу продюсера предательницей.