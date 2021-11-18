ЭКСКЛЮЗИВ Самые важные темы - на острие пера. Во Владимире завершился форум Каникулы прессы....

ЭКСКЛЮЗИВСамые важные темы - на острие пера. Во Владимире завершился форум "Каникулы прессы". Участие в его работе принял Владимир Соловьёв, председатель Союза журналистов России. Какие вызовы поставила эпоха ковида перед журналистским сообществом? Что изменила? Какую поддержку в непростых условиях получает пресса? И каким председатель российского Союза журналистов видит будущее важнейшей профессии? На эти и другие вопросы Владимир Соловьёв ответил в эксклюзивном интервью Марии Платанюк.