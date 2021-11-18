Начнем выпуск с данных по ковид-19. Эпидемиологическая ситуация в регионе остается напряжённой. Об...

Начнем выпуск с данных по ковид-19. Эпидемиологическая ситуация в регионе остается напряжённой. Об этом сегодня заявили на брифинге, в котором приняли участие представители Роспотребнадзора и Департамента здравоохранения. Сегодня в регионе 324 новых случая заболевания. При этом половина заболевших - люди старшего возраста.Владимирская область достигла планового минимума по тестированию на коронавирус. Сейчас в регионе ежедневно делают почти 5000 ПЦР-исследований. Врио губернатора Александр Авдеев дал поручение увеличить планку до 6000 анализов в сутки.Отметим, пациентов с подозрением на ОРВИ теперь будут в обязательном порядке тестировать на ковид-19. Сейчас эпидпорог по ОРВИ превышен на 40 процентов. На начальном этапе коронавирус всё чаще ведёт себя как обычная простуда. А их комбинация может привести к серьезным последствиям. Помочь может вакцинация от двух заболеваний: и ковида, и гриппа. Еще одно распоряжение Роспотребнадзора касается введения карантина после контакта с заболевшими. Привитые граждане могут не уходить на двухнедельную изоляцию. При условии, что у них нет симптомов.Дарья Никитина, главный специалист отдела управления Роспотребнадзора по Владимирской области:- Непривитые, неболевшие находятся на изоляции не менее 14 календарных дней. И теперь на десятый, двенадцатый день после контакта им проводится отбор проб материала и выписка осуществляется после получения отрицательного результата. То есть, если говорить сейчас о сроках, то это двадцать четыре часа от момента отбора до лаборатории, и из лаборатории до получения результата, то есть это 24 и 24.