Четыре вида рукокрылых обнаружили в Дюкинском заказнике во Владимирской области
Научные сотрудники...
Четыре вида рукокрылых обнаружили в Дюкинском заказнике во Владимирской области
Научные сотрудники Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской Академии наук изучили 31 зверька.
Один из них - прудовая ночница. Животное занесено в Красную книгу Владимирской области. А два других - бурый ушан и ночница Брандта - значатся в Приложении к Красной книге, как нуждающиеся "в особом внимании в их природной среде". Всех зверьков специалисты окольцевали и выпустили в местах отлова.
Такие исследования важны для сохранения фауны владимирского края, в том числе редкой.