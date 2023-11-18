Четыре вида рукокрылых обнаружили в Дюкинском заказнике во Владимирской области Научные сотрудники...

Четыре вида рукокрылых обнаружили в Дюкинском заказнике во Владимирской областиНаучные сотрудники Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской Академии наук изучили 31 зверька.Один из них - прудовая ночница. Животное занесено в Красную книгу Владимирской области. А два других - бурый ушан и ночница Брандта - значатся в Приложении к Красной книге, как нуждающиеся "в особом внимании в их природной среде". Всех зверьков специалисты окольцевали и выпустили в местах отлова.Такие исследования важны для сохранения фауны владимирского края, в том числе редкой.