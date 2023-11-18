Экологический маршрут «Тропою могучего зубра» во Владимирской области стал более безопасным для...

Экологический маршрут «Тропою могучего зубра» во Владимирской области стал более безопасным для туристовКак сообщают наши коллеги телеканала "Губерния", маршрут «Тропою могучего зубра» пользуется большой популярностью у туристов. Только за последний год здесь побывало более 2000 человек.Клязьминско-Лухский заказник – самый крупный охраняемый объект регионального значения. У специалистов есть уникальная возможность наблюдать за дикими животными в их естественной среде обитания. У зубров – очень строгая и сложная иерархия в группах. На сегодняшний день популяция в заказнике насчитывает около 95 особей.Чтобы оградить посетителей от потенциальных угроз дикой природы, в заказнике создан коридор безопасности. Это стало возможно благодаря волонтерам и спонсорам.По словам Юрия Самодурова, и.о. министра природопользования Владимирской области, Он представляет из себя коридор, в котором люди будут безопасно подходить к той площадке, где можно наблюдать уже зубров в естественной среде. Любоваться ими и смотреть на них.Волонтеры помогли установить дополнительное ограждение подкормочной площадки для зубров. На оборудование коридора безопасности было потрачено порядка 400 тысяч рублей.Ранее мы писали, что в Клязьминско-Лухском заказнике зубрята проходят зимнюю акклиматизацию.Фото: заказник "Клязьминско-Лухский"