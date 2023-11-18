Получателей региональных и местных грантов во Владимирской области освободят от налога C 1 января...

Получателей региональных и местных грантов во Владимирской области освободят от налогаC 1 января 2024 года получателей региональных и местных грантов освободят от НДФЛ. Такой закон подписал Президент РФ Владимир Путин. Это коснется не только Владимирскую область, но и всех регионов Центральной России.По словам заместителя министра экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой, закон позволит освободить от НДФЛ победителей региональных конкурсов и получателей грантов за счет региональных и местных бюджетов. Сейчас при получении субсидии или гранта уплачивается 13% налогов от суммы, поскольку эти средства приравниваются к доходу. Норма даст возможность регионам и муниципалитетам с теми же ресурсами поддержать больше инициатив в социальном секторе. Кроме того, закон поддержит женщин со званием "Мать-героиня" и многодетных родителей, награжденных орденом и медалью "Родительская слава", которым выплачено материальное поощрение.Кроме того, закон освобождает от НДФЛ гранты, премии, призы, полученные от общественно-государственных движений, созданных на основании федерального закона, а также доходы в виде единовременного денежного поощрения при награждении орденом и медалью «Родительская слава», присвоении звания «Мать-героиня».Фото: freepik.com