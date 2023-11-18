Специалисты рассказывают владимирцам о технологии выращивания растений в стиле бонсай - Диалог...

Специалисты рассказывают владимирцам о технологии выращивания растений в стиле "бонсай"- Диалог человека и природы. О выращивании растений в стиле "бонсай" расскажем в рубрике "Во саду ли, в огороде".Самый дорогой бонсай – это сосна возрастом несколько сот лет, была продана за эту баснословную сумму в Японии. И в этой стране восходящего солнца как раз и принято бонсай передавать по наследству, чтобы эта великая ценность оставалась в семье. Существуют две школы бонсая - японская и китайская. Японцы стремятся к созданию идеального дерева. Китайские мастера предпочитают формы с элементами хаоса. Если вы решили вдруг самостоятельно вырастить карликовое деревце дома, что вполне реально, то определиться, в какой манере это сделать вам помогут ведущие рубрики Виктория Михеева и Валентина Блинова.- Валентина Васильевна, мы долго откладывали эту тему. Хотя она нас очень интересует. Делали больше акцент на информацию для садоводов и огородников. А ведь любители растений могут не иметь приусадебных участков. Но при этом очень любить растения. И выращивают их у себя дома. Например, такое удивительное растение, как бонсай. Это разные растения карликовых форм. Увлечение японцев. Поэтому и название японское.- Широко распространён в Японии бонсай. Но зародилось искусство этого дендроарта в Китае. Монахи буддисты, путешествуя распространили это искусство и на Японию. И там бонсай достиг наивысшего расцвета. И в других странах теперь популярен бонсай. Растение карликовой формы от 2,5 - 3 см. Им много-много лет, но они такие малютки. До метра. Есть, конечно, растение 2 метра, но оно всё равно бонсай. Просто очень ценное и ему очень много лет. Поэтому ему дали возможность немного вырасти, чтобы сохранить. Это растение Фикус "Ретуза". В музее Креспи в Италии. И возраст его более 1000 лет. Растения, которые выращены в технике бонсай очень дорогие.- Технология выращивания этих растений сложная. А какие растения вы бы посоветовали выращивать начинающему бонсайщику?- Это мировой опыт советует. В этой технике можно выращивать 400 видов растений. Среди них могут быть хвойные - сосна, кипарис, можжевельник, лиственница, туя. Но могут быть и лиственные. Это дуб, ива, берёза, рябина, клён, бук, граб. И плодовые. Или цветущие растения. Гранат, персик, акация, мирт. И цитрусовые разные. А также магнолия, слива и вишня. Но японская вишня. У них много разновидностей. Есть переходные виды - к черёмухе, сливе.-Какая технология замедления роста?- Это и прищипывание, обрезка корней и ствола, и нагибание, и различные стягивания и подвязки, удаление листьев. Нагибают в нужную сторону. Ствол искривляют. Очень много стилей бонсай. Деревья могут расти вертикально, изгибаться, наклоняться, расти каскадом. А бывает один ствол большой - родитель, а по бокам несколько стволов меньше. И всё в одном горшке - тарелке, в диаметре около 30 см., бортик 2 см. Особое питание нужно для этих растений. Чтобы всего хватало, но оно быстро не росло.- Сложная судьба у этих растений.- На самом деле бонсай, это не насилие. Это гармония и сотворчество. Это особая философия. И особенная красота живых скульптур.- Действительно, когда смотришь на бонсай, кто-то в живую, кто-то на фотографиях - они не выглядят несчастными. А такие пышно цветущие и растущие.- Так они и плоды дают, если это плодовое дерево. почему это не насилие, а сотворчество. Это любование природой, диалог растения и человека. Причём непрерывный. У кого нет участка, попробуйте вырастить бонсай. Это удивительный опыт. Только тонкости надо знать. Если не получается, растение можно вернуть в природу. И вообще бонсай можно делать и в саду. По той же технологии. Получаются очень оригинальные экземпляры, они украшают участок. Дуб, например. Рискуйте, пробуйте."Бонсай в моем саду Ты совершенство - рук?природы? Не устаю смотреть..."Это хокку меня просили обязательно прочитать ведущие рубрики Виктория Михеева и Валентина Блинова. Они считают выращивание этого растения настоящим волшебством. Действительно, это диалог человека и природы.Фото: freepik.com