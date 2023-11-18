В Петушках мужские посиделки закончились кражей денег из квартиры приятеля В Петушинском районе...

В Петушках мужские "посиделки" закончились кражей денег из квартиры приятеляВ Петушинском районе завершено уголовное дело о краже денег из квартиры. В совершении преступления обвиняется 36-летний местный житель."В октябре текущего года в дежурную часть полиции обратился местный житель, сообщивший о пропаже из квартиры денег в сумме 12 500 рублей. Сотрудники полиции установили круг лиц, имевших доступ в квартиру. В их числе был приятель потерпевшего, который накануне гостил у него. Местонахождение мужчины было установлено. Он сознался в краже", - рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Полицейские установили, что в день кражи потерпевший дал приятелю деньги на покупку спиртного и ключ от квартиры. После совместных "посиделок" злоумышленник ушёл, но ключ приятелю не вернул. Спустя время, когда потерпевший уснул, он вернулся в квартиру и украл деньги из кармана куртки хозяина.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: freepik.com