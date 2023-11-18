Во Владимирской области лишь после вмешательства прокуратуры работники получили зарплату в полном...

Во Владимирской области лишь после вмешательства прокуратуры работники получили зарплату в полном объемеПрокуратурой Камешковского района проведена проверка исполнения трудового законодательства по обращению местных жителей. Заявители являются сотрудниками компании «ОБД Северо - Запад», которая занимается производством строительных металлических конструкций и изделий."Приказом генерального директора организации утверждено Положение об оплате труда, премировании и дополнительных выплатах для работников, которым установлены даты выплаты заработной платы: за первую половину месяца - 30 числа расчетного месяца, окончательный расчет - 15 числа месяца, следующего за отработанным", - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.В ходе проверочных мероприятий установлены факты несвоевременной выплаты заработной платы за сентябрь 2023 года инженеру-технологу, мастеру производства и другим работникам.В итоге, прокурором района в адрес генерального директора организации внесено представление. На данный момент сотрудники организации получили зарплату в полном объеме.Кроме того, в отношении руководителя предприятия прокурором возбуждено дело об административном правонарушении, которое вместе с материалами проверки направлено в Государственную инспекцию труда Владимирской области для рассмотрения по существу.Фото: pxfuel.com