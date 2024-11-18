Рассказываем, кто предложил инициативу.

28 декабря 2024 года может стать выходным днем в России, в том числе и во Владимирской области. С таким предложением выступил депутат Госдумы Станислав Наумов.Он отметил, что введение дополнительного выходного позволит избежать шестидневной рабочей недели в конце года и создаст импульс для развития внутреннего семейного туризма. Наумов подчеркнул, что не во всех сферах есть необходимость работать в последнюю субботу года, и предложил регионам самим решать, стоит ли делать этот день выходным.При этом он отметил, что в некоторых отраслях, как, например, в пищевой промышленности, дополнительная работа в этот период необходима и должна быть финансово поощрена.