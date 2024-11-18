Администрации района был направлен иск.

Дом №19 по улице Мира в Гороховце Владимирской области, построенный в 1950 году, будет снесен в соответствии с решением суда. Прокуратура Владимирской области сообщила, что здание было признано аварийным и подлежащим сносу еще в 2019 году, так как более 72% его элементов были изношены. В настоящее время дом расселен, но снос еще не осуществлен.Прокуроры подчеркнули, что расположение аварийного дома рядом с детским садом и центром детского творчества создает угрозу для детей. Также здание не соответствует эстетическому облику одного из старейших городов региона. Администрации района был направлен иск, который суд удовлетворил, однако решение пока не вступило в силу.