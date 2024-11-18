Владимир Левкин ушел из жизни в возрасте 57 лет.

Владимир Левкин ушел из жизни в возрасте 57 лет.Накануне страна потеряла еще одного талантливого артиста, солиста группы "На-на" Владимира Левкина, который в последние годы своей жизни выступал сольно и в составе семейного ансамбля. Однако смерть не выбирает. Для поклонников и близких друзей Левкина не было тайной, что он полжизни сражался с раком лимфатической системы, но победить недуг оказался не в силах.Диагноз Левкину поставили еще в 2003. Он лег в больницу, мысленно попрощавшись с родными, но тогда время еще не пришло. Болезнь отступила. Когда его молодая жена забеременела, недуг снова дал о себе знать. Супруге в ожидании чуда пришлось почти забыть о себе. В срок она родила дочь Нику, которая стала подарком исполнителю и наполнила его жизнь новой радостью.И снова наступила ремиссия. Казалось, больше ничего не мешает счастью Левкиных. Именно тогда они стали обладателями загородной недвижимости. Семья купила дом в Звенигороде. Двухэтажный особняк из дерева помогал Владимиру отдыхать не только телом, но и душой. Дизайнером выступила жена Левкина.Левин стал копить на квартиру в Москве, потому что во время выступлений в столице ему приходилось останавливаться у друзей. Но планам не удалось осуществиться. А их, по словам друзей и близких Владимира Левкина, еще было очень много.