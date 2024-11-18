Корреспондент Дни.ру побывал на месте захоронения доктора Шлягера.

Корреспондент "Дни.ру" побывал на месте захоронения "доктора Шлягера".Перенесший три инсульта Вячеслав Добрынин ушел из жизни 1 октября 2024 года в одной из больниц Москвы. Он скончался на 79-м году жизни из-за острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности на фоне нарушения мозгового кровообращения. Через три дня в похоронном доме "Троекурово" состоялась церемония прощания с музыкантом. Там присутствовали Владимир Винокур, Симон Осиашвили, Игорь Матвиенко, Юрий Антонов, Александр Маршал...А похоронили знаменитого композитора на 21 участке Троекуровского кладбища. Добрынин был Народным артистом, кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени и Ордена Дружбы. Все это и давало право получить место на престижном кладбище бесплатно. Его соседями по вечному пристанищу стали певцы Борис Моисеев и Бэла Руденко.Сразу после похорон могила Вячеслава Добрынина утонула. Утонула в море венков, букетов и корзин. Так продолжается и сегодня, спустя полтора месяца после траурной церемонии. Венков там так много, что они даже стоят на соседнем участке. К захоронению не зарастает народная тропа, и все идут с цветами – а это лучшее свидетельство народной любви и признания.