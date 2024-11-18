Средства будут поступать из федерального бюджета в виде субсидий в областной бюджет ежегодно в 2025-2027 годах.

Депутат Государственной Думы от Владимирской области Алексей Говырин рассказал, сколько федеральных средств получит регион-33 на капитальный ремонт и модернизацию образовательных организаций. Сообщение о финансовых планах появилось в егоСредства будут поступать из федерального бюджета в виде субсидий в областной бюджет ежегодно в 2025-2027 годах. Так, из государственной казны в область поступит в 2025 году 666,6 млн рублей, в 2026 — 1 млрд 886,3 млн рублей, а в 2027 год — 775 млн рублей.Алексей Говырин уточняет, что на деньги федеральной программы по капремонту будут ремонтировать не только школы, но и детские сады, учебные корпуса и общежития колледжей.