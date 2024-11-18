Сегодня председателю Законодательного Собрания Владимирской области Ольге Хохловой исполнилось 67 лет. Свои поздравления в соцсетях опубликовал Александр Авдеев. Губернатор отметил, что

Сегодня председателю Законодательного Собрания Владимирской области Ольге Хохловой исполнилось 67 лет. Свои поздравления в соцсетях опубликовал Александр Авдеев. Губернатор отметил, что Ольга Николаевна много лет посвятила совершенствованию законодательства, причем как областного, так и федерального, когда она занимала пост сенатора. Из телеграм-канала «Авдеев. О важном» Ольга Николаевна – профессионал и человек, всем сердцем преданный России и