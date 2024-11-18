Какие плюсы ждут владимирцев в результате появления образовательных центров? Как решается вопрос с нехваткой педагогических кадров? С какими проблемами обращаются жители региона к

Какие плюсы ждут владимирцев в результате появления образовательных центров? Как решается вопрос с нехваткой педагогических кадров? С какими проблемами обращаются жители региона к парламентариям? Вопросы образовательной сферы в студии “Шестого канала” обсудили с депутатом Законодательного собрания Владимирской области Екатериной Плышевской. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!