«Тавлеи», «Кубарь», «Охота на медведя», «Ведун» и «Щелчки» – все это старинные игры, в которые когда-то играли наши предки. В субботу во владимирских «Палатах» прошла презентация таких игр,

«Тавлеи», «Кубарь», «Охота на медведя», «Ведун» и «Щелчки» – все это старинные игры, в которые когда-то играли наши предки. В субботу во владимирских «Палатах» прошла презентация таких игр, ее провел Павел Ивашкин, Народный мастер России по резьбе по дереву. В пресс-службе ВСМЗ отмечают, что это не только забава, но и настоящая часть истории, погружающая в