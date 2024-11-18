Во владимирской школе №2 провели большой семейный форум «Дом моего сердца», приуроченный к Году семьи. Ученики школы и их родители смогли посетить 15 тематических площадок. Одна из них —

Во владимирской школе №2 провели большой семейный форум «Дом моего сердца», приуроченный к Году семьи. Ученики школы и их родители смогли посетить 15 тематических площадок. Одна из них — осенняя ярмарка. Для нее дети вместе с родителями создали уникальные товары своими руками. Браслеты, заколки, брошки, брелки, открытки, цветы в горшках и даже картины можно было