Ранее он работал анестезиологом-реаниматологом в центральной районной больнице Гусь-Хрустального.

На Гусь-Хрустальной станции скорой помощи Владимирской области назначен новый руководитель – Алексей Богатырев. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона. Алексей имеет богатый опыт в медицине: он окончил Рязанский государственный медицинский университет и стажировался в анестезиологии-реаниматологии.Ранее он работал анестезиологом-реаниматологом в центральной районной больнице Гусь-Хрустального, а также был главным врачом Центра ядерной медицины и заместителем министра здравоохранения региона. Напомним, ранее мы писали, что