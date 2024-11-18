В случае размещения комплексов вблизи российской границы, ракеты способны достичь Петушинского и Александровского районов.

Байден разрешил Украине использовать ракеты с дальностью до 560 кмПрезидент США Джо Байден 17 ноября одобрил возможность запуска украинскими военными ракет вглубь России. При использовании натовских установок Storm Shadow с дальностью поражения 560 км, цели могут находиться в Владимирской области.В случае размещения комплексов вблизи российской границы, ракеты способны достичь Петушинского и Александровского районов.Напомним, ранее мы писали, что