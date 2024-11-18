Жителя Собинки судили за угрозу применения насилия в отношении представителя власти. 10 сентября пьяный отец с пистолетом пришел в детский сад забирать ребенка. Работники детского сада

Жителя Собинки судили за угрозу применения насилия в отношении представителя власти. 10 сентября пьяный отец с пистолетом пришел в детский сад забирать ребенка. Работники детского сада быстро заперли помещения, где находятся дети, и нажали тревожную кнопку. На место прибыли сотрудники отдела вневедомственной охраны. Из пресс-релиза Следкома области Не желая выполнять законные требования сотрудников ОВО, фигурант