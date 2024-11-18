Работодатель долгое время не выплачивал зарплату сотруднице, что вынудило её обратиться в суд за помощью.

Судебные приставы Октябрьского района Владимира взыскали с местной строительной компании долг по зарплате, составивший более 270 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба УФССП, работодатель долгое время не выплачивал зарплату сотруднице, что вынудило её обратиться в суд за помощью.После вынесения решения работодателем не были предприняты меры по погашению долга, и судебные приставы были вынуждены применить принудительные меры. В итоге задолженность полностью была взыскана.Напомним, ранее мы писали, что