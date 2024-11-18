Шумиха вокруг объединения школ и детских садов во Владимире вышла на федеральный уровень. Член Экспертного совета партии «Единая Россия» и политолог Дмитрий Орлов высказался о проведённом

Шумиха вокруг объединения школ и детских садов во Владимире вышла на федеральный уровень. Член Экспертного совета партии «Единая Россия» и политолог Дмитрий Орлов высказался о проведённом владимирской мэрией опросе по поводу образовательной реформы. Эксперт опубликовал худшие репутационные решения российских градоначальников последнего времени. В списке фигурирует имя Дмитрия Наумова. И вот почему. Из ТГ-канала «ПолитологОрлов» Топ-10