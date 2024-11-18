Чемпионат и первенство мира по борьбе на поясах прошли в Казани. Участие в соревнованиях принимали 257 спортсменов из 34 стран. Владимирские спортсмены показали хороший результат и завоевали

Чемпионат и первенство мира по борьбе на поясах прошли в Казани. Участие в соревнованиях принимали 257 спортсменов из 34 стран. Владимирские спортсмены показали хороший результат и завоевали две медали, рассказали в правительстве области. Имирбег Бабаев взял «бронзу» чемпионата мира. «Серебро» первенства мира – у Дарьи Рогановой. Представители 33-го региона внесли вклад в общую победу –