Людмила Гурченко дебютировала в кино в 1956 году, когда ей было 20 с небольшим лет. Всего в ее кинокарьере насчитывается 115 ролей в фильмах, которые она играла с 1956 по 2009 год. Давайте вспомним лучшие ее роли по одном лишь кадру. С тестом на знание профессий ее героинь вы справились отлично!

Людмила Гурченко дебютировала в кино в 1956 году, когда ей было 20 с небольшим лет. Всего в ее кинокарьере насчитывается 115 ролей в фильмах, которые она играла с 1956 по 2009 год. Давайте вспомним лучшие ее роли по одном лишь кадру. С на знание профессий ее героинь вы справились отлично!1.А. "Гулящая";Б. "Полеты во сне и наяву";В. "Любовь и голуби".2.А. "Любимая женщина механика Гаврилова";Б. "Вокзал для двоих";В. "Шаг навстречу".3.А. "Дети Ванюшина";Б. "Вокзал для двоих";В. "Отпуск за свой счет".4.А. "Небесные ласточки";Б. "Рецепт ее молодости";В. "Шурочка".5.А. "Карнавальная ночь";Б. "Девушка с гитарой";В. "За витриной универмага".6.А. "Красавец-мужчина";Б. "Идеальный муж";В. "Уходя-уходи".ОТВЕТЫ1. В. "Любовь и голуби";2. А. "Любимая женщина механика Гаврилова";3. Б. "Вокзал для двоих";4. А. "Небесные ласточки";5. Б. "Девушка с гитарой";6. А. "Красавец-мужчина".