Советская эстрада подарила нам множество замечательных исполнителей и прекрасных песен. Их знают и любят несколько поколений слушателей. Попробуйте угадать звезд советской эстрады по факту из их биографии. С тестом на знание фильмов Эльдар Рязанова вы справились отлично!

Советская эстрада подарила нам множество замечательных исполнителей и прекрасных песен. Их знают и любят несколько поколений слушателей. Попробуйте угадать звезд советской эстрады по факту из их биографии. С на знание фильмов Эльдар Рязанова вы справились отлично!1. У этой певицы было пять мужей. С четвертым разница в возрасте составляла 18 лет, а с пятым – уже 27 лет.А. Алла Пугачева;Б. Эдита Пьеха;В. Лолита Милявская;2. Третьим мужем этой певицы был музыкальный продюсер и клавишник Владимир Дубовицкий, который потом женился на Татьяне Овсиенко.А. Алена Апина;Б. Ирина Аллегрова;В. Валентина Толкунова.3. От рождения эта певица носила фамилию Кудельман, потом стала Миончинской. Но мы знаем ее под именем...А. ...Маша Распутина;Б. ...Светлана Разина;В. ...Лариса Долина.4. Эта певица родилась в Грузии в армянской семье врачей. Она дважды участвовала в программе "Музыкальный ринг", а на фестивале "Песня года" получила специальный приз "За сохранение творческой индивидуальности".А. Тамара Гвердцители;Б. Ирина Отиева;В. Нани Брегвадзе.5. Эта певица получила гран-при Международного фестиваля песни "Сопот—1976". Девять раз ее вызывали на заключительном концерте и заставили петь "на бис".А. Алла Пугачева;Б. Ирина Понаровская;В. Лайма Вайкуле.6.В 1974 году, еще будучи студенткой, в стенах "Гнесинки" эта певица сформировала свой коллектив. Который успешно существует и сегодня.А. Надежда Кадышева;Б. Надежда Бабкина;В. Наталия Гулькина.ОТВЕТЫ1. А. Алла Пугачева;2. Б. Ирина Аллегрова;3. В. ...Лариса Долина.4. Б. Ирина Отиева;5.Б. Ирина Понаровская;6. Б. Надежда Бабкина;