Финансирование осуществлено в рамках нацпроекта «Культура» из бюджетов различных уровней.

В селе Павловское под Ковровом Владимирской области «Усадьба двух генералов» получила новое техническое оснащение на сумму 6,7 млн рублей. Финансирование осуществлено в рамках нацпроекта «Культура» из бюджетов различных уровней, сообщили в правительстве Владимирской области.Музей оборудован голографическими интерактивными промоутерами, сенсорной панелью с интерактивной картой, видеостеной для конференций и выставочными стендами. Также приобретено специализированное оборудование для удобства посетителей с ограниченными возможностями здоровья.Напомним, ранее мы писали, что