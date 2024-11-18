40-летнего жителя Карабаново признали виновным в убийстве знакомого. 26 февраля этого года осужденный был в гостях у своего приятеля в городе Александрове. Мужчины выпивали. В какой-то момент

40-летнего жителя Карабаново признали виновным в убийстве знакомого. 26 февраля этого года осужденный был в гостях у своего приятеля в городе Александрове. Мужчины выпивали. В какой-то момент у собутыльников возник конфликт. Злоумышленник ударил хозяина жилья ножом. Крови было мало, поэтому осужденный подумал, что ранение несерьезное. Он обработал пострадавшему рану, после чего оба продолжили выпивать. Из