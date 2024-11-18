Советуем побаловать себя домашним мороженым по нашему рецепту, которое понравится как взрослым, так и детям.

Советуем побаловать себя домашним мороженым по нашему рецепту, которое понравится как взрослым, так и детям.Домашнее мороженое – это вкусное лакомство, которое можно приготовить без особых усилий.ИнгредиентыМолоко – 500 млСливки (жирность 33%) – 250 млСахар – 150 гВанильный экстракт – 1 ч.л.Яичные желтки – 6 шт.ПриготовлениеПодготовьте яичные желтки: Отделите желтки от белков. Белки можно использовать для других рецептов, а желтки понадобятся для приготовления крема.Смешайте молоко и сливки: В кастрюлю налейте молоко и сливки. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения, но не кипятите.Взбейте желтки с сахаром: В отдельной миске взбейте яичные желтки с сахаром до получения светлой кремообразной массы.Добавьте горячую смесь к желткам: Постепенно влейте горячее молоко со сливками в яичную массу, постоянно помешивая венчиком. Это нужно делать медленно, чтобы яйца не свернулись.Верните смесь на плиту: Перелейте полученную смесь обратно в кастрюлю и поставьте на слабый огонь. Постоянно помешивайте, пока масса не загустеет и не станет похожа на густой крем. Важно не доводить до кипения!Охладите смесь: Снимите кастрюлю с огня и дайте смеси остыть до комнатной температуры. Добавьте ванильный экстракт и хорошо перемешайте.Заморозьте: Переложите смесь в контейнер и поместите в морозильник. Каждые 30 минут перемешивайте мороженое, чтобы избежать образования кристаллов льда. Повторяйте этот процесс в течение 3-4 часов.Готово! Когда мороженое полностью замерзнет, оно готово к подаче. Можно украсить его ягодами, шоколадом или орехами по желанию.Приятного аппетита!