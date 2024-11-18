Водитель автомобиля «Фольксваген» столкнулся с легковушкой «Вольво».

17 ноября, около 18:20, на 19 км трассы Р-132 Владимирской области произошло серьезное ДТП. Водитель автомобиля «Фольксваген» столкнулся с легковушкой «Вольво», в результате чего «Вольво» вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Киа».Водитель и пассажир «Киа» были госпитализированы, а водителю и пассажирам «Вольво» была оказана медицинская помощь на месте происшествия. Всего пострадали 5 человек. Среди них 12-летний ребенок.Напомним, ранее мы писали, что