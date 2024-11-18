В Гусь-Хрустальном простились с Михаилом Кудрявцевым. Земляк служил на СВО и погиб, исполняя свой долг перед Отечеством, сообщили в администрации Гусь-Хрустального. Михаил Кудрявцев родился

В Гусь-Хрустальном простились с Михаилом Кудрявцевым. Земляк служил на СВО и погиб, исполняя свой долг перед Отечеством, сообщили в администрации Гусь-Хрустального. Михаил Кудрявцев родился в 1975 году. На спецоперации он был рядовым. Боец с честью выполнял поставленные перед ним задачи. Похороны прошли 18 ноября на городском кладбище. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Изображение сгенерировано