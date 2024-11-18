В историко-краеведческом музее в филиале «Усадьба двух генералов» в селе Павловском обновили оборудование. Его закупили в рамках нацпроекта «Культура», рассказали в правительстве области.

В историко-краеведческом музее в филиале «Усадьба двух генералов» в селе Павловском обновили оборудование. Его закупили в рамках нацпроекта «Культура», рассказали в правительстве области. Среди обновлений – голографические интерактивные промоутеры и сенсорные панели с картами. Также в музее теперь можно устраивать конференции – для этого там установлен видеостенд. Кроме того, закуплены горизонтальные и вертикальные витрины, фондовое