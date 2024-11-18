23 ноября 2024 года в ледовом дворце Арена Мытищи в Московской области пройдут решающие поединки чемпионата Битва роботов. Организатором выступает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья при поддержке национального проекта Цифровая экономика.

23 ноября 2024 года в ледовом дворце "Арена Мытищи" в Московской области пройдут решающие поединки чемпионата "Битва роботов". Организатором выступает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья при поддержке национального проекта "Цифровая экономика".На ринг выйдут 16 взрослых команд с «роботами-тяжеловесами»до 110 кг и 16 юношеских команд с мини-роботами до 1,5 кг, отметили вподмосковном ведомстве.Участники представят Россию, Беларусь, Индию, Китай и Иран.При этом среди финалистов – пять команд из Подмосковья. Они представляют Истру,Люберцы, Балашиху, Фрязино.В сообщении Мингосуправления Подмосковья также отмечается,что «Битва роботов» – это возможность для инженеров со всего мира обменятьсяробототехнической экспертизой.