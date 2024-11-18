Скидка при их оплате снизится, срок льготной оплаты увеличится, а деньги пойдут на ремонт дорог.

С 1 января 2025 г. в России могут вырасти штрафы за нарушение ряда правил дорожного движения (ПДД), узнали Ведомости. Соответствующие поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) разрабатываются в правительстве. Ведомости ознакомились с проектом поправок и сопроводительными документами, которые предлагается рассмотреть на правительственной комиссии по законопроектной деятельности 18 ноября.По ст. 12.6 КоАПа штраф за нарушение правил применения ремней безопасности предлагают увеличить с 1000 до 1500 руб. По ст. 12.8 КоАПа штраф за управление транспортным средством (ТС) в состоянии алкогольного опьянения или передачу права на управление ТС вырастет с 30 000 до 45 000 руб. (симметрично поднимут штраф за отказ от медосвидетельствования по ст. 12.26 КоАПа). Также изменится вилка штрафов за превышение скорости (ст. 12.9 КоАПа): вместо нынешних 500–5000 руб. будет 750–7500 руб. Вилка штрафов за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки изменится с 500–5000 руб. на 750–7500 руб. (ст. 12.16 КоАПа). Максимальное наказание по этим статьям – для Москвы и Санкт-Петербурга. Штрафы предлагают поднять также по ст. 12.21.1 (нарушение правил буксировки или перевозок грузов) и ст. 12.21.5 (нарушение правил движения крупногабаритного ТС). По ст. 12.24 за причинение легкого вреда здоровью при нарушении ПДД штраф увеличат с 2500–5000 до 3700–7500 руб., а среднего – с 10 000–20 000 до 15 000–30 000 руб.Предлагаемые ко второму чтению поправки касаются не только роста штрафов, но еще и возможности уплачивать их со скидкой. Сейчас ст. 32.2 КоАПа предполагает, что при нарушении большинства ПДД автовладелец в течение 20 дней может заплатить лишь 50% штрафа. После принятия изменений придется платить 75% от штрафа, но срок льготной оплаты при этом вырастает до 30 дней. По словам близкого к правительству источника Ведомостей, культура оплаты штрафа со скидкой и в электронном виде уже достаточно глубоко укоренилась, поэтому свою цель она достигла.Даже после повышения размера штрафов Россия будет находиться на общемировом уровне по этому показателю, говорит собеседник Ведомостей. К примеру, отмечает доцент Финансового университета при правительстве Петр Щербаченко, в Германии штрафы за превышение скорости варьируются от 10 до 680 евро, а в США – от $100 до $500. В Финляндии штрафы привязаны к доходу водителя, что делает наказание более справедливым, рассуждает Щербаченко. В Саудовской Аравии в дополнение к денежному штрафу (500 риалов – примерно 12 000 руб.) нарушитель наказывается также тремя днями тюремного заключения.Санкции предлагается повысить по самым популярным у нарушителей статьям КоАПа, отмечает источник Ведомостей, близкий к правительству. К примеру, на 500-рублевые штрафы за превышение скорости на 20–40 км/ч приходится 73% из них. Ссылаясь на международный опыт, источник отмечает, что на принятие сознательного решения о нарушении или не нарушении ПДД влияет два основных фактора: это неотвратимость наказания и величина ответственности. Первый компонент уже реализуется за счет различных средств фото- и видеофиксации, добавляет собеседник. А штрафы в России не повышались с 2013 г., напоминает он. При этом инфляция с 2013 по 2024 г. составила 70%, отмечает Щербаченко. На сегодня размер штрафов за многие нарушения не является достаточным сдерживающим фактором для водителей, соглашается он: С учетом действующих скидок [в 50%] сумма штрафа становится настолько малой, что не вызывает серьезных последствий для нарушителей.Эксперты также обращают внимание, что собранные со штрафов средства направляются в бюджеты регионов. По словам собеседника, близкого к правительству, часть этих денег планируется вкладывать в развитие дорожной инфраструктуры.Почти треть региональных дорог нуждается в ремонте, отмечает доцент базовой кафедры управления государственным и муниципальным имуществом ИГСУ РАНХиГС Александр Бородин. Ситуация с муниципальными дорогами тоже требует большого внимания. Конечно, за последние 10 лет ситуация явно улучшилась, но и опорная дорожная сеть стала больше, – отметил он. – Средства, полученные от штрафов за нарушение ПДД, идут на ремонт и содержание дорог. Порядка 75% собранных сумм остаются в регионах и, соответственно, будут направлены на развитие местной дорожной сети.