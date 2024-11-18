В настоящее время на участке осуществляется подготовка: возводятся ограждения, вывозится мусор и обследуются здания.

Учебный центр «Авангард» откроет круглогодичный лагерь в поселке Сокол Суздальского района Владимирской области. В настоящее время на участке осуществляется подготовка: возводятся ограждения, вывозится мусор и обследуются здания. Также создаётся необходимая инфраструктура для детей.Объект посетили заместитель министра образования и молодёжной политики Владимирской области Елена Янина и глава администрации Суздальского района Алексей Сараев. Строительство лагеря будет осуществляться в несколько этапов, однако специалисты надеются на успешное завершение работ благодаря опыту, приобретённому во время реконструкции лагеря «Олимп».Напомним, ранее мы писали, что