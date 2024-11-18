Сенатор посетил три предприятия, встретился с руководством города и осмотрел новую школу, которая в сентябре открыла двери для учеников. Первым пунктом визита стало одно из старейших

Сенатор посетил три предприятия, встретился с руководством города и осмотрел новую школу, которая в сентябре открыла двери для учеников. Первым пунктом визита стало одно из старейших оборонных предприятий региона. Сейчас завод завершает исполнение государственных контрактов текущего года. Перед предприятием стоит задача по обеспечению войск, которые участвуют в СВО. Завод работает в две-три смены, на 34%