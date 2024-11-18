Средства .будут направлены на дополнительное финансирование авиационных работ.

Правительство РФ выделит более 186,5 млн рублей на поддержку санитарной авиации в десяти регионах страны. В этом числе и Владимирская область.Средства будут направлены на дополнительное финансирование авиационных работ для оказания медицинской помощи жителям труднодоступных районов, что поможет повысить доступность специализированной медицинской помощи в отдаленных регионах. В федеральном бюджете 2024 года на санавиацию запланировано свыше 7,5 млрд рублей в рамках нацпроекта «Здравоохранение».Напомним, ранее мы писали, что