Только 5,9% населения региона получает более 100 тыс. рублей в месяц.

Владимирская область заняла 62-е место в рейтинге зарплат, согласно данным экспертов от 18 ноября. Только 5,9% населения региона получает более 100 тыс. рублей в месяц, в то время как 24,1% зарабатывает менее 30 тыс. рублей.Типовые зарплаты колеблются в пределах 31-62 тыс. рублей. В то же время Чукотский автономный округ остается лидером с высоким уровнем доходов, где более половины работников получают свыше 100 тыс. рублей в месяц. Наибольшая часть низкооплачиваемых работников зафиксирована в Калмыкии, Чечне и Ингушетии.Напомним, ранее мы писали, что