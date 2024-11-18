Народный коллектив Владимирского областного музыкального колледжа «Хор русской песни» получил Гран-при Всероссийского хорового фестиваля. Он признан лучшим коллективом

Народный коллектив Владимирского областного музыкального колледжа «Хор русской песни» получил Гран-при Всероссийского хорового фестиваля. Он признан лучшим коллективом народно-певческого направления в России. Хор под управлением Ольги Козыревой участвовал в гала-концерте финалистов в Музее Победы в столице. За победу соревновались победители окружных этапов 8 федеральных округов России – 26 взрослых и 18 детских коллективов. Из телеграм-канала