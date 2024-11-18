Во Владимире полным ходом идет подготовка к зиме. Важно освободить пространство для проезда тяжелой техники. Рабочие демонтируют ковано-каркасные фигуры на Георгиевской. «Даму с лейкой» и

Во Владимире полным ходом идет подготовка к зиме. Важно освободить пространство для проезда тяжелой техники. Рабочие демонтируют ковано-каркасные фигуры на Георгиевской. «Даму с лейкой» и «Девушку с корзиной», которые так полюбились горожанам, увозят на зимнюю консервацию. Галина Зеленцова, заместитель директора МКУ «Зеленый город» Они уже все демонтированы на склады организации. В зимний период они будут