Авария с пятью пострадавшими случилась вчера, 17 ноября, в 18:20 на 19 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо» (западное соединение с автодорогой М-7 «Волга»). 49-летний водитель «Фольксвагена» двигался

Авария с пятью пострадавшими случилась вчера, 17 ноября, в 18:20 на 19 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо» (западное соединение с автодорогой М-7 «Волга»). 49-летний водитель «Фольксвагена» двигался в сторону Владимира и врезался в автомобиль «Вольво», который стоял на поворот налево. От удара «Вольво» вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Киа». Как рассказали в УМВД,