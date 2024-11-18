Александр Авдеев в своих соцсетях отчитался о ходе реализации областной программы «Благодвор». По его словам, план выполнен на 90%. Спецпроект включал благоустройство 899 территорий за 1,5

Александр Авдеев в своих соцсетях отчитался о ходе реализации областной программы «Благодвор». По его словам, план выполнен на 90%. Спецпроект включал благоустройство 899 территорий за 1,5 миллиарда рублей. Из телеграм-канала «Авдеев. О важном» В 2024 году Владимирская область впервые запустила этот спецпроект. Он позволяет в масштабах региона постепенно облагородить не только дворы, но и территории,