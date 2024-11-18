В регионе подвели итоги акции «Сохраним лес».

Правительство Владимирской области завершило всероссийскую акцию «Сохраним лес», проходившую с сентября по октябрь 2024 года в рамках национального проекта «Экология». В текущем году мероприятие прошло на территории региона в шестой раз.За два месяца было высажено 136,5 тысячи сеянцев и саженцев сосны и ели на 19 участках общей площадью 48,6 га. В акции приняли участие более 1200 человек. Старт ей был дан 6 сентября министром лесного хозяйства Евгением Малышевым и студентами Муромцевского лесотехнического техникума в честь 200-летия Карла Тюрмера.Лесное хозяйство региона занимает 19-е место в рейтинге эффективности в России, сохраняя высокий уровень восстановления лесных ресурсов.