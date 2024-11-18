Испортила чужие машины после ссоры с супругом. В Коврове на 43-летнюю местную жительницу возбудили два уголовных дела о повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений, сообщили в

Испортила чужие машины после ссоры с супругом. В Коврове на 43-летнюю местную жительницу возбудили два уголовных дела о повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений, сообщили в УМВД. Собственники машин «Джетур» и «Тойота» обратились в полицию 30 октября. Они сообщили, что вечером припарковали свои автомобили во дворе дома на улице Лиственной, а с утра обнаружили на