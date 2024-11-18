35-летняя жительница Владимира попросила в отделении соцзащиты деньги на оборудование для своего массажного кабинета. Женщина предоставила документы и бизнес-план, что в итоге убедило

35-летняя жительница Владимира попросила в отделении соцзащиты деньги на оборудование для своего массажного кабинета. Женщина предоставила документы и бизнес-план, что в итоге убедило комиссию выдать ей 350 000 рублей. И зря. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Как показала проверка надзорного ведомства, все деньги бизнеследи потратила на собственные нужды, в том числе на погашение