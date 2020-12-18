Энергия 2021 года будет для Весов благоприятна. Вы можете получить много положительных моментов, если будете ориентированы на духовные ценности, на получение новых знаний, на освоение новых горизонтов, научитесь слушать других людей, а не хватать по верхам, не пытаться получить глобальные знания за два часа, а попытаетесь вникнуть в те ситуации, которые будут разворачиваться в вашей жизни.

Энергия 2021 года будет для Весов благоприятна. Вы можете получить много положительных моментов, если будете ориентированы на духовные ценности, на получение новых знаний, на освоение новых горизонтов, научитесь слушать других людей, а не хватать по верхам, не пытаться получить глобальные знания за два часа, а попытаетесь вникнуть в те ситуации, которые будут разворачиваться в вашей жизни.Для вас 2021 год – это год получения поддержки свыше,поддержки от влиятельных людей, общения с духовными личностями, с иностранцами,с людьми науки. Если в планах есть получение высшего образования и повышениевашей квалификации, то постарайтесь реализовать эти задачи, потому что в том кругеобщения, в которой вы попадете, вы сможете найти ответы на многие вопросы. Атакже с помощью новых людей сможете решить сложные жизненные ситуации.Поездки за границу могут принести вам инсайты, которыепозволят качественно улучшить вашу жизнь, и наладить взаимоотношения с другимилюдьми. Вы сможете увидеть, как легко можно взаимодействовать с окружающими, рассказала .2021 год – это год перемен, причем перемен благоприятных,при условии, что эти перемены вы будете впускать с легкостью в жизнь. Особенно те, кто родился с 29 сентябряпо 6 октября. Вы можете попасть в неожиданные для себя ситуации, обстоятельства,попасть в то окружение, которое поможет вам принять себя такими, какие вы есть.Хорошо завязывать новые знакомства и открывать бизнес, в том числе связанный сдетьми либо вместе с детьми.Если вы родились с 16 по 19 октября, то вам не рекомендуетсявпускать в свою жизнь радикальные изменения и перемены, потому как они могутнарушить привычный жизненный ритм. И вам стоит с особой осторожностьюотноситься к любым изменениям. Постарайтесь больше внимания уделять себе,собственным потребностям, а не общению с другими людьми, не угождайте другимлюдям в ущерб себе.Работа, карьера2021 год принесет улучшения в работе и даже возможностьподняться по карьерной лестнице. Но при условии, если вы идете за новымизнаниями, если вы познаете этот мир и пытаетесь понять сакральный смысл всеготого, что происходит вокруг вас.С 24 апреля по 12 июня возможно назначение на новуюдолжность, решение вопросов, связанных с руководством. Может меняться вашеруководство. Вы можете пообщаться с начальством на предмет того, какую роль выбудете занимать в дальнейшем компании, как вы хотите расти, развиваться. Если выпланируете смену места работы, и оно приходится на этот период, то новое место можетдать вам быстрый карьерный рост.С 14 мая по 28 июля благодатный период для работы, длярешения любых ситуаций, связанных с профессиональной деятельностью, даже, есливы работаете сами на себя. В это время будет увеличиваться поток клиентов,объем работы, заказов. Вы будете получать большую известность, как профессионалсвоего дела. Если вы планируете смену места работы, то непосредственно этотпериод самый оптимальный и благоприятный. Также вы можете получить небольшоеназначении на новую должность и расширения ваших должностных полномочий.С 30 июля по 19 сентября наиболее сложный период впрофессиональном аспекте, так как вы можете выдохнуться и не иметь запала дляпродолжения профессиональной деятельности. Вас могут раздражать отношения ссотрудниками, с клиентами, вы можете не чувствовать задора, запала в своейработе. Рекомендуется отдохнуть, снизить интенсивность вашей деятельности и,возможно, отправиться в отпуск. Не пытайтесь в этот период устроиться на новоеместо работы.ФинансыГод обещает быть успешным в финансовом ключе. В период с 1января по 18 июля вам не рекомендуется одалживать деньги кому-либо, брать займыи кредиты, потому что вы рискуете попасть в ситуацию обмана. Вам могутрассказывать про одни условия, а в документах будут совершенно другие условия.Также не рекомендуется делать инвестиции, пытаться получить гранты, помощь отгосударства. Вы можете сталкиваться с очень неприятными последствиями вдальнейшем от этих мероприятий.С 7 января по 4 марта возможно увеличение уровня дохода засчет денег клиентов, если вы работаете с другими людьми. Также можетувеличиваться доход у вашего партнера, супруга. Могут появляться финансовыеобязательства, необходимость брать деньги в долг. Но если такая оказия случится,постарайтесь взять минимум и на очень короткий срок, чтобы быстро решить любыедолговые обязательства.С 30 октября по 13 декабря время больших денег в вашей жизни,когда вы можете получать какие-то премии, бонусы, будет увеличиваться доход. Нов то же время могут увеличиваться расходы, так как вы будете хотеть потратитьденьги на себя и купить все то, на что либо копили, либо откладывали деньги.С 18 ноября по 31 декабря благоприятный период для решениявопросов, связанных с займами, с кредитами, с инвестициями. В это время будетувеличиваться объем денег от ваших партнеров, от ваших инвестиций. Такжевозможно получение каких-либо ссуд, налоговых вычетов и прочих денег отгосударственных организаций.Отношения, семья2021 год для вас станет годом романтики, любви и сказочных,волшебных ожиданий от новых отношений. Конечно, тема взаимоотношений с другимилюдьми будет актуальна на протяжении всего года. И отношения, которые будутзавязываться в виде дружбы либо наставничества, отношения при поездках заграницу, могут перерастать в дальнейшем в любовные отношения. Особенно, еслиони состоятся с 1 января по 14 мая и с 28 июля по 29 декабря. Непосредственно вэтот период у вас есть все шансы на то, чтобы встретить человека, к которому выбудете испытывать большие чувства. И эти чувства будут взаимными.Если вы родились в период с 29 сентября по 6 октября, товашу жизнь могут прийти стабильные отношения, и вы их быстро можете перевести вразряд семейных, то есть начать жить вместе с тем человеком, с которымивстретились.Также хочу обратить внимание на тот момент, что в течениевсего года будут актуальны вопросы, связанные с детьми. Высока вероятность либорождения ребенка, либо решения каких-то вопросов жизненно-важных у ребенка. Любыежизненные ситуации, связанные с детьми, будут решаться легко, продуктивно ипозитивно.Если Вы планируете смену места жительства, продажу илипокупку жилья, крупные покупки в дом, то наиболее эффективно их будет делать с18 ноября по 31 декабря.