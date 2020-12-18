Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции 17 декабря прокомментировал грядущие реформы в Белоруссии. Кремль дал понять Александру Лукашенко, что настаивает на транзите власти в республике, считает политолог Дмитрий Болкунец.

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции 17 декабря прокомментировал грядущие реформы в Белоруссии. Кремль дал понять Александру Лукашенко, что настаивает на транзите власти в республике, считает политолог Дмитрий Болкунец.Путин на пресс-конференции предостерег другие страны от вмешательства в ситуацию в Белоруссии. Он напомнил, что Лукашенко инициировал изменение Конституции республики. Российский лидер призвал стороны к "позитивному диалогу". "Посмотрим, как это все будет происходить", – сказал глава государства.Кремль настаивает на выполнении сочинских договоренностей – транзите власти в республике через изменение Конституции, прокомментировал слова Путина Болкунец. Лукашенко не выполняет обещания и пытается сохранить полномочия через наделение Всебелорусского народного собрания (ВНС) новыми функциями, отметил политолог.Болкунец считает, что Путин подразумевал диалог властей Белоруссии с теми, кто сидит в следственных изоляторах. Если Лукашенко решит действовать по-своему, то спровоцирует новую волну протестов, предупредил политолог.Ранее Лукашенко предложил прописать Всебелорусское народное собрание в обновленной Конституции. ВНС состоит членов правительства, депутатов, глав предприятий, представителей научной отрасли и культуры. Оно собирается раз в пять лет и определяет план развития республики.В экспертном сообществе , что Лукашенко собирается наделить собрание большими полномочиями, подать в отставку с президентского поста и возглавить президиум ВНС. Это позволит ему сохранить власть, отмечают аналитики.