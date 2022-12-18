Знаменитый ведущий В мире животных Николай Дроздов – профессор, интеллектуал и проповедник здорового образа жизни. А еще он ученый и доктор биологических наук, который знает больше и видит глубже большинства россиян.

Знаменитый ведущий "В мире животных" Николай Дроздов – профессор, интеллектуал и проповедник здорового образа жизни. А еще он ученый и доктор биологических наук, который знает больше и видит глубже большинства россиян.85-летний мужчина выглядит потрясающе, да и чувствует себятак же. Пока ровесников донимают букеты болезней, Николай Дроздов бодро продолжаетобраз жизни, способный спасти человечество."Дни.ру" проанализировали философию НиколаяДроздова и выделили 10 заповедей, которые ведут к счастью и долгожительству.Заповедь первая: перестань есть мясо и рыбуУченый убежден — физиологические признаки человека указываютна то, что он травоядный. Николай Дроздов объясняет: наше строение зубов, атакже ЖКТ идеально подходят для употребления растительной пищи. Поедание мясатолько отравляет организм, потому есть труп насильственно убитогомлекопитающего, птицы, рыбы — это против природы. Животный белок ведущийзаменяет полезным — растительным. Его предостаточно в различных бобовых —горохе, фасоли, чечевице и т.д.Заповедь вторая: не предавай любимыхПрофессор различает животный инстинкт к спариванию и любовь духовную.Десятки лет он счастлив со своей супругой и уверен, что бросить любимогочеловека ради другого — это позорище. То же самое Николай Дроздов пытаетсядонести остальным: измены — это пошло и негодно, а человек без семьи — этомуравей без муравейника.Заповедь третья: не поверяй алгеброй гармониюТелеведущий относит себя к верующим, а также восторгаетсяспособностями Нострадамуса. По словам ученого, есть вещи, которые не требуетдоказательств, потому что они есть, но их нельзя объяснить. По словам НиколаяДроздова, вера и наука несовместимы.Заповедь четвертая: береги природуПо мнению профессора, человек нераздельно связан с флорой и фауной,чему и учит программа "В мире животных". Николай Дроздов призываетзаботиться о братьях наших меньших и заявляет, что охота ради развлечения — этоаморально. Профессор не раз говорил о полезных свойствах растений, которыеспособны исцелять от болезней. Беречь природу — обязанность каждого человека.Заповедь пятая: находи в людях хорошее"Людей надо любить, потому что только через любовь мы можем побороть недостатки другого человека. А если постоянно укорять и тыкать в них пальцем — положительного результата не добьешься", — объявлял Николай Дроздов.Ведущий старается представлять себе Homo sapiens хорошими, даже несмотря на их очевидные недостатки. Позитивный взгляд на мир помогает ему в этом, а вегетарианство лишает всякой агрессии.Заповедь шестая: делай добрые дела и чувствуй себя полезным"Я боюсь попасть вкакую-то дурацкую ситуацию, где невозможно будет делать добро, которое ястараюсь совершать каждый день", — признавался в одном из интервью НиколайДроздовЗаповедь седьмая: улыбайся, смейся, пой, танцуй и пляшиЗнаменитый ученый считает, что эти пять действий спасают отстарения лучше любого молодильного яблочка. Смеяться нужно, когда этого хочется, аулыбаться надо вообще постоянно. Между прочим, танцы и пляски Николай Дроздовразличает. Пляшут гопака и вприсядку, а танцуют — танго и вальс.Заповедь восьмая: тренируй телоЗанятия йогой позволяют оставаться гибким и ловким, а ещесохранять бодрость духа. Во время практики за счет правильных асан и дыханиячеловек получает массаж внутренних органов. Николай Дроздов с гордостью заявлял, что тренировки доставляют ему блаженство. "Когда голова оказывается ниже таза, обогащенная кислородом кровь приливает к мозгу. 15-20 секунд в день, и уже через неделю – другой человек!" — объяснял профессор.Заповедь девятая: фильтруй речьНиколай Дроздов не допускает в выражениях ругательств и уж тем более сквернословия. Вместо "похудеть" он говорит "получшеть", потому что сила слова равноценна силе мысли.Заповедь десятая: не бойся смертиЗвезда передачи "В мире животных" уверяет:незачем размышлять о кончине и уж тем более бояться ее. Смерть настигнет, когдапридет черед, ибо всему свой срок. Каждый день Николай Дроздов проводит врадости и благодарности за то, что ему выпало такое великое счастье — жизнь.