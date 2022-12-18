Датский писатель Ганс Христиан Андерсен написал множество удивительных сказок, в том числе для взрослых. Одна из них – Девочка со спичками, которая напоминает о несовершенстве и порочности земного мира, а также о бесчувственности и приземленности человеческого общества прямо под Новый год.

Датскийписатель Ганс Христиан Андерсен написал множество удивительных сказок, в томчисле для взрослых. Одна из них – "Девочка со спичками", которая напоминаето несовершенстве и порочности земного мира, а также о бесчувственности иприземленности человеческого общества прямо под Новый год.В своей творческой философии Ганс Христиан Андерсеннастолько преуспел, что сюжет и мораль его "Девочки со спичками"отражается едва ли не в каждой социальной макро и микросфере.Согласно сюжету, в канун Нового года маленькая нищая девочкабрела по улице с непокрытой головой и босая, потому что вышла в огромных туфлях,одну из которых утащил некий мальчишка под дурацким предлогом. Бедняжкапыталась продать спички, но ни гроша не выручила. И тогда замерзшая героинясказки села за выступом дома и зажгла спичку, но вместо банального огонькаувидела волшебное чудо. Так повторилось второй и третий раз, а потом девочка чиркнулавсеми спичками и ушла к Богу с улыбкой.На первый взгляд кажется, что конец грустный, но все не такоднозначно. Давайте поставим "Девочку со спичками" Андерсена в условиядеятельности современного предприятия.Тогда выходит, что девочка — это сотрудница организации, наповестке которой лютый мрак. Туфли дали не по размеру и пришлось идти босиком —сотрудница утонула в работе, которой ее загрузили, поэтому грань между рабочими свободным временем стерлась. В этих условиях ей еще нагадил мальчишка —паршивый коллега, который никчемно работает и вечно завидует.Вдобавок руководство обесценило результаты труда работяги,то бишь спички, а ведь она в них душу вложила. И когда терпение лопнуло, онаперестала стараться шаг за шагом, то есть решила сжигать спички, а потом резкоуволилась в канун Нового года.Выходит, что Андерсен создал в некотором роде памяткудля начальства. Мол, посмотрите за выступ дома, не начала ли там ваша девочкаспички сжигать, а то вдруг еще уйдет под Новый год и не пожалеет.